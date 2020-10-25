Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti

Sahasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, eski takımına karşı gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, bordo-mavili taraftarlar tarafından ti'ye alındı.

Trabzonspor'un Afobe ile bulduğu golle takım arkadaşı Mauricio Lemos ile anlaşmazlık yaşayarak çarpışan ve bordo-mavililerin golü bulmasına neden olan Sosa, mücadelenin ilk yarısı boyunca gösterdiği etkisiz performansla dikkat çekti.

SADECE 45 DKAİKA SAHADA KALDI

Mücadelede sadece 45 dakika sahada kalan 35 yaşındaki Arjantinli oyuncunun performansı, sosyal medyada da birçok Fenerbahçeli taraftarın tepki göstermesine neden oldu.

İşte Sosa'yla ilgili yapılan yorumlardan bazıları;