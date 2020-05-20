Sorma Neden filmi konusu nedir? Sorma Neden oyuncuları ve fragmanı

Yönetmenliğini Tolga Baş'ın üstlendiği, Sorma Neden filmi, 2018 yılında vizyona girdi. Komedi türündeki filmin senaryosunu Doğukan Korkut yazdı. Yağmur ve Kayhan'ın evlilik macerasının anlatıldığı Sorma Neden filmi detayları haberimizde.

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SORMA NEDEN OYUNCULARI

Düğüne sıcak bakmayan yakın çevreye rağmen evlenmek için her şeyi göze alan aşık bir çiftin hikayesi ekrana geliyor. Sorma Neden? filmi oyuncu kadrosu şu şekilde:

Burak Satıbol, Derya Şensoy, Toygan Avanoğlu, Yılmaz Gruda, Yiğit Arı, Güray Ozcan, Nazlı Tosunoğlu, Ayça Işıldar, Özlem Türay, Sadık Gürbüz, Osman Kot, Mahmut Gökgöz, Serdar Sezgin Güvenç, Fatih Günay.

SORMA NEDEN FİLMİ KONUSU

Yağmur ile Kayhan evlilik hazırlıkları yapar. Fakat çevrelerindeki kimse bu düğünün gerçekleşmesini istemez. Kaynana ve görümceler Yağmur'u beğenmez ama Kayhan'a söz geçiremezler. Aşkını unutamayan gelinin eski sevgilisi de çat kapı gelir. Kimsenin razı olmadığı düğün gecesi ise beklenmedik bir olay yaşanır. Damat ortadan kaybolmuştur. Kayıp damadı bulmaya çalışan polisler, Kayhan'ın arkadaşları, borçluları, yaşadığı mahallenin esnafı ve ailesini sorguya çeker. Polislerin sorguda öğrendiklerinden sonra işler çığrından çıkar.