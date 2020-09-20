Songül Karlı, Hep bir yerlerin konuşuluyor diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı

Ünlü sanatçı Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları için "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek kendisine tepki gösteren 14 yaşındaki oğlu Efe ile çekildiği fotoğrafını Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

Songül Karlı, önceki gün yeni yaşını menajer Kemal Aslan'ın Etiler'deki ofisinde kutladı. Bikinili pozlarıyla konuşulan Karlı, oğlu Efe'nin pozlarından dolayı kendisine sitem ettiğini söyledi. Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

OĞLUNUN SON HALİNİ PAYLAŞTI