Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti

Erken seçim tartışmalarının alevlendiği şu günlerde MAK Danışmanlık tarafından yapılan seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan ankete göre; HDP'nin baraj altında kalması dikkat çekti.

Daha önce yapmış olduğu isabetli tahminlerle adından söz ettiren MAK Danışmanlık, 81 ilde 5 bin 200 kişiye "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

İşte anketten çıkan sonuç;

- AK Parti 37.4

- CHP 25.3

- İYİ Parti 10.9

- MHP 10.7

- HDP 9.4

- Gelecek Partisi 2.4

- Deva Partisi 1.7

- Saadet Partisi 1.1

YÜZDE 43'LÜK KESİM HÜKÜMETİ BAŞARILI BULUYOR

Ankette vatandaşlara "Koronavirüs konusunda hükümeti başarılı buluyor musunuz?" sorusu da yönetildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 43'ü başarılı bulduğunu ifade ederken, başarısız yanıtını verenlerin oranı yüzde 35 olarak belirlendi. Kısmen başarılı bulanların oranı ise yüzde 17'de kaldı.