Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil

Aydın'ın Didim ilçesinden dün gece yarısı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek limanına gitmek için yola çıkan ve saat 04:00 sıralarında Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarına gelen kaptan, evli ve bir çocuk babası 35 yaşındaki Ferhat Koray ve yardımcısının bulunduğu yat Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı. Konuyu değerlendiren Milli Savunma Bakan Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur" dedi.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ TACİZ ATEŞİ AÇTI

Sözcü'nün haberine göre Yunan sahil güvenlik botunun önce havaya ateş ederek , ardından telsiz anonsu ile İstanköy (Kos) adası limanına girmeye zorlandıklarını belirten ve yaşadıklarını anlatan Koray, şöyle konuştu:

"Havaya taciz ateşi açıp bizi Yunan sularına girmeye ve durmaya zorladılar, oysaki Türk karasularında seyrediyorduk. Ardından plastik mermi kullandıklarını anladık, olayı cep telefonu ile videoya çektik. Bodrum'a doğru sonrada Datça'ya yolumuza devam ettik. Datça'yı geçince bu kez sabaha 06:00 sıralarında Sömbeki (Simi) adasından gelen Yunan sahil güvenlik botu tarafından havaya ateş edilerek ikinci kez tacize uğradık. Oysaki hep kendi sularımızda ve kıyılarımıza yakın seyrediyorduk. Yunan sahil güvenliğine ait hücum bot teknemizin etrafında sürekli dönerek beni Yunan sularına çekmeye çalıştı. Fakat ben bunu reddedince bana taciz ateşi açıldı. İki defa plastik mermi isabet etti tekneye."

BAKAN AKAR'DAN SERT MESAJ: İZAHI MÜMKÜN DEĞİL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti.

Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur" dedi.

ERDOĞAN SINIRDAKİ MEHMETÇİK İLE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin ziyaretleri sırasında, Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsurları ile İdlib ve Afrin bölgelerindeki faaliyetlerde görev alan Mehmetçiğe telefonla ayrı ayrı hitap etti.

Başarılı çalışmalarından dolayı Mehmetçiği tebrik eden ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Koronavirüs belasından kurtularak nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerekse Afrin'de, İdlib'de ortaya koyduğunuz kahramanca mücadeleyi asla milletimiz unutmayacaktır. Ben, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki bayramları koronavirüs belasından kurtulmuş olarak kutlamayı Rabb'im bizlere nasip etsin diyor, sizleri özellikle selamlıyor, Rabb'im güç, kuvvet versin diyorum."

ERDOĞAN'DAN BAHRİYELİLERE BAYRAM TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar ve komutanların TCG Barbaros Fırkateyni'ndeki video konferans görüşmesinde de Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsur komutanlarına hitap etti.

Bahriyelilerin bayramını kutlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz'de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor ve kutluyorum. Bayramı inşallah bayram gibi kutlayacağımız günlerde bir araya gelmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Bu koronavirüs belasından inşallah kurtulduktan sonra çok daha farklı günleri beraber yaşayacağız. Sizleri tebrik ediyor, bayramınızı kutluyorum, ailenize de hayırlı bayramlar diliyorum."