Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteler yüz yüze eğitime ara verirken uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitimin devam etmesi için üst üste çeşitli önlemler alınıyor.

6 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Son olarak YÖK, üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet verileceğini açıkladı. YÖK tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre üniversite öğrencilerimiz, 'YÖK Dersleri Platformu' sayfasındaki üniversitelerimize ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecektir"

EBA İÇİNDE ÜCRETSİZ İNTERNET İMKANI SUNULUYOR

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı da ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrencilerin EBA sistemi üzerinden daha rahat yararlanmaları sağlamak için 3 GB'lık interneti ücretsiz olarak öğrencilere dağıttığını açıklamıştı. Operatörler ekstra hediyelere vererek GB miktarını artırmıştı.