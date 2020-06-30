Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Gelir açığını karşılayamıyor, faaliyetlerini sürdüremeyecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile AK Parti arasında anlaşmazlığa sebep olan İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatıldı. Konuyla ilgili bir açıklama da Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) geldi. YÖK'ten yapılan açıklamada "Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREMEYECEĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, "Yükseköğretim Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında; garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilişkin "Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine" dair tespitleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun raporları ile birlikte değerlendirilmiş; 2547 sayılı Kanunun Ek madde 11/14 fıkrası gereği: "garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti" Yükseköğretim Kurulu tarafından onanarak Cumhurbaşkanlığı Makamına arz edilmiş ve söz konusu üniversitenin faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırılmıştır.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMİNE DEVAM ETMESİ İÇİN GEREKENLERİ YAPACAĞIZ"

Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz.

Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.