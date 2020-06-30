Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile AK Parti arasında anlaşmazlığa sebep olan İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatıldı.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmasına YÖK Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında karar verildiği belirtildi.

ÜNİVERSİTE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARIYLA KAPATILMIŞTI

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.

DAVUTOĞLU'NUN KURUCUSU OLDUĞU VAKIF AÇMIŞTI

İstanbul Şehir Üniversitesi, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında açılmıştı.

ERDOĞAN'DAN DOLANDIRICILIK İTHAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık günü yaptığı açıklamada İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kastederek, "Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı" demişti.