Kadıköy'deki hırsız bu sefer de yaşlı adamın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
Geçtiğimiz günlerde Kadıköy İskelesi'nde bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını cep telefonu ile konuşuyor gibi yaparak çalmaya çalışan şahıs kameralara yansımıştı. Aynı şahıs bugün de başkasının cüzdanını çalmaya çalışırken yakalandı.
19.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:42
Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalışan şahıs yine aynı yerde başka bir vatandaşın cüzdanını güpegündüz çalmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
AYNI ŞAHIS AYNI YERDEİstanbul'da yaşanan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy İskelesi'nde bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını cep telefonu ile konuşuyor gibi yaparak çalmaya çalışan şahıs kameralara yansımıştı. Dün aynı şahıs yine aynı yerde bankta uyuklayan başka bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti.
Görüntülerde hırsızlık girişiminde bulunan şahıs bankta uyuklayan vatandaşın yanına oturuyor. Çevreyi gözetleyen şahıs, daha sonra adamın cüzdanını çalmaya çalışıyor.