Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadınlar ve erkeklerde ligleri mevcut halleriyle tescil ettiklerini söyledi.

Şampiyon ilan etmeyeceklerini belirten Üstündağ, "Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik." açıklamasını yaptı.

"KÜME DÜŞME KALDIRILDI"

Mehmet Akif Üstündağ, "Küme düşme kaldırıldı, gelecek sezon erkek ve kadın ligleri 16 takımla oynanacak. Yeni sezonu Eylül ayında oynatmayı planlıyoruz. Bu süreçten çok daha güçlü çıkabilmek için ligi tescil ediyoruz. Ligin statüsü, detayları ve şeklini çalışmalar sonrası paylaşacağız. Eylül gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Karara göre liglerden şampiyon çıkmayacak, küme düşme olmayacak, alt ligden gelen 4 takım da kadın ve erkek liglerine dahil edilecek.