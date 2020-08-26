Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, daha önce anlaşma sağladığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına renklerine bağladı" ifadelerine yer verildi.

LAS PALMAS'TA 27 MAÇA ÇIKTI

Son olarak İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas forması giyen 24 yşındaki stoper, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta 1 gol attı.