Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de

Son dakika: Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos'u kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden duyurdu. 24 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

26.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:40

Fenerbahçe, daha önce anlaşma sağladığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u transfer ettiğini duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına renklerine bağladı" ifadelerine yer verildi.

LAS PALMAS'TA 27 MAÇA ÇIKTI

Son olarak İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas forması giyen 24 yşındaki stoper, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta 1 gol attı.

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