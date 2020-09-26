Ukrayna'da 26 kişinin öldüğü askeri uçak kazasında karakutuya ulaşıldı

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesinde AN-26 tipi askeri uçak, motorunda yaşanan arıza nedeniyle düştü. Uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybederken karakutusuna da ulaşıldığını bildirdi.

Harkov Valisi Aleksey Kuçer, dün Harkov'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldığını bildirdi. Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, Kuçer, karakutuya ulaşılan karakutunun henüz incelenmediğini aktardı.Kuçer, karakutunun en kısa sürede deşifre edileceğini umduğunu belirtti. Uçağın enkazını toplama çalışmaları devam ediyor.

26 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde dün AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı. Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.