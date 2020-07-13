Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu

İstanbul Sanayi Odası 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 araştırması sonuçları açıklandı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87 milyar 949 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 37 milyar 71 milyon lirayla ikinci, Toyota ise 25 milyar 851 milyon lirayla üçüncü oldu. Listede Toyota'yı sırasıyla Oyak-Renault, Star Rafineri, Arçelik, Tofaş, İskenderun Demir ve Çelik takip etti. Dokuzuncu sıradaki şirket isminin açıklanmasını istemezken, Ereğli Demir ve Çelik onuncu basamakta yer aldı.

İSO 500'teki kuruluşların ihracatı %2,4 artarken, katma değerdeki yüksek teknoloji yoğunluklu payı %6,9'a yükseldi. İstihdam %1, Ar-Ge harcamaları da %150'nin üzerinde arttı. Ancak finansman giderleri karlılıkta belirleyici olmayı sürdürürken kaynak yapısındaki bozulma da devam etti ve toplam borçların payı 1,4 puan yükseldi.

"EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ FAİZLERİN DÜŞÜK SEVİYEDE SEYRETMESİ"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan "Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin katma değerdeki payı ilk kez yüzde 30,4'e çıktı. Bunun savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte araştırma gösterdi ki; sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. En büyük avantajımız; faizlerin düşük seviyede seyretmesi. Yüksek faizle mücadeleyi hafife almamalıyız." açıklamasında bulundu.