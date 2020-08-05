Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı kulüplerin tepkisine neden olan harcama limitlerinin hesaplanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, federasyonun kulüplerin isteği ve desteğiyle Türk futbolunun geleceği için limitsiz harcama düzenini kontrol altına almak amacıyla UEFA standartlarında bir mali denetim sistemini 1 yıl önce hayata geçirdiği hatırlatılarak, "Takım Harcama Limitleri, kulüplerimiz tarafından beyan edilen ve bağımsız denetçiler tarafından onaylanan finansal raporlar esas alınarak tespit edilmektedir. Tüm kulüpler için limitler aynı hesaplama metotları ile belirlenmektedir. Kulüp Lisans Kurulu, tarafına iletilen bu çalışmaları değerlendirerek kamuoyuna açıklamaktadır." denildi.

"YARINLAR İÇİN TALİMAT KARARLILIKLA UYGULANMAYA DEVAM EDECEK"

Kulüplerin sürdürülebilir ve sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması için getirilen bu sistemin uygulanmaması veya esnetilmesi durumunda yaşanacak zararın gözden kaçırılmaması gerektiği vurgulanarak, "TFF, Türk futbolunun yarınları için talimatı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir. Futbolumuzun kaos ortamına sürüklenmemesi için kulüplerimizin görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine inancımız da tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformundan da takip edileceği üzere halka açık futbol kulüplerinin borçluluk oranlarının sürdürülebilir olmaktan çıktığına dikkati çekilerek, şu görüşlere yer verildi:

"2010 yılında halka açık 4 futbol kulübünün toplam finansal borcu 329 milyon lira iken 2019 yılı açıklanan son verilere göre bu tutar 17,5 kat artarak 5,8 milyar liraya ulaşmıştır. Halka açık 4 kulübümüzün 2010 yılında 827 milyon lira olan toplam yükümlülükleri 10 kat artarak 2019 yılında 8,4 milyar liraya çıkmıştır. Son açıklanan verilere göre, kulüplerin öz kaynak açığı toplam 2,5 milyar liradır. Diğer bir deyişle, borçları varlıklarından 2,5 milyar lira fazladır. Bu olumsuz finansal tablo kulüp harcamalarının kulüp gelirlerinin çok üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı tüm kulüplerimiz için harcamalara limit getirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Ayrıca Türk kulüplerinin UEFA müsabakalarına katılabilmesi için, gerek UEFA Finansal Fair Play Talimatı'na, gerek de TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na uymaları gerektiği UEFA tarafından şart konulmuştur."

HARCAMA LİMİTLERİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

TFF, harcama limitlerinin nasıl hesaplandığı yönünde de bir bilgilendirme yaptı.

Hesaplamada 2 yöntemin kullanıldığı vurgulanarak, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında iki yöntem ile bulunan tutarların ortalaması alındığı kaydedildi. Bu yöntemlerden birinde negatif sonuca ulaşılması halinde, harcamanın negatif olması halinde, diğer yöntem ile hesaplanan tutarın ortalama için kullanıldığı belirtildi.

2021-2022 sezonunda ise iki hesaplamadan düşük olanın alınacağı vurgulanarak, "Tüm kulüplerimizin takım harcama limitleri açıklanan yöntem ve sistemle hesaplanmaktadır. Herhangi bir kulübümüze farklı bir yöntem ya da sistem uygulanması söz konusu bile değildir. Yöneticilerimiz ve kulüplerimizin mali işler ve finans bölümlerinden sorumlu profesyonelleri, TFF Kulüp Lisans Kuruluna ilettikleri belgeler sonucunda nasıl bir limite sahip olacaklarını önceden kolayca hesaplayacak bilgi ve yeteneğe sahiptirler." değerlendirmesinde bulunuldu.

HESAPLAMA YÖNTEMİ

Federasyonun verdiği bilgiye göre hesaplama yöntemleri şu şekilde:

Birinci Yöntem

Bir kulübün elde edeceği kesinleşmiş gelirler (naklen yayın, sponsorluk ve reklam, maç hasılatı vs gibi) ile giderler (kulüp personeli ücretleri, kiralar, seyahat vs. masraflar ile finansman giderleri) arasındaki fark hesaplanır. Bu hesaplamada, Kulüplerin son 3 yılda elde ettikleri enflasyon düzeltmesi yapılmış gelirlerin ve giderlerin ortalaması kullanılmaktadır. Bu tutardan o sezona ait kredi anapara ödemeleri çıkartılır. Kalan tutar kulübün Takım Harcama Limiti'ni verir.

Kısaca kulübün gelir ve gider dengesi, kulübün finansal borçlarından kaynaklanan faiz giderlerini ve anapara ödemesini karşılamalıdır.

İkinci Yöntem

Yasal grup yapısındaki dernek, derneğe bağlı tüm iştirakler ve bağlı ortaklıkların ve spor ile iştigal eden anonim şirketin tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının konsolide edilmiş finansal tabloları üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Bu birleşik yapının toplam net geliri ile tüm yapının net borcu bulunarak, futbol faaliyet gelirinin ne kadarının takım harcamasında kullanılması gerektiği hesap edilmektedir. İkinci yöntemin geliştirilmesindeki amaç daha kapsayıcı bir finansal yapının da göz önüne alınmasıdır.

FENERBAHÇE'NİN TEPKİSİ

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kulüpler için belirlediği harcama limitlerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir." denildi.

Harcama limitlerinin gerçeklerden uzak olduğunun kulüp tarafından daha önce gündeme getirildiği hatırlatılarak, "Uygulamaya başlandığı ilk günden beri kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) - 436 milyon lira olması gerekirdi. Eksi yüz milyonlarca liralık harcama limiti hesabı da talimatın ne kadar yanlış dizayn edildiğini tartışmasız olarak ortaya koymaktadır. Eksi harcama limiti garabetini gidermek için TFF Lisans Kurulu tarafından yapıldığını düşündüğümüz hesap manevralarıyla harcama limitimiz mevcut oyuncularımız ve yeni transferlerimiz 154 milyon lira (18,8 milyon avro) olarak açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu hesaplamaların kulüp adına olumlu bir tablo oluşturmamakla beraber; bu adımların tamamen talimatın gerçek dışı hesaplama yöntemlerini gizlemeye yönelik olduğu intibasını uyandırdığı vurgulanan açıklamada, "2020-2021 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan 154 milyon lira (18,8 milyon avro) limitin çok üzerindedir. Bu durum, yeni sezonda da kulübümüzün transfer yapmasına engel olmaya çalışılacağı, hiç yeni transfer yapmadığımız durumda dahi 2021-2022 sezonunda Talimatın Ek XII J maddesi gereği kulübümüzün 3 puanının silineceği ve buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ HER ORTAMDA SONUNA KADAR VERECEĞİZ"

Yönetim kurulunun finansal durumu düzeltmek adına birçok adım attığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Takım harcama limitlerine dahil olan kalemlerde 2017-2018 sezonunda 92 milyon euroluk harcamayı bir sonraki sezon 82 milyon euroyu geçtiğimiz sezon ise 64 milyon euro seviyelerine indirmiş olup, yüzde 30'luk bir tasarruf sağlamıştır. Ancak açıklanan limitler doğrultusunda bugün bizden beklenen 64 milyon eurodan 18,8 milyon euro seviyesine inmemizdir. Buna hangi açıdan bakarsanız bakın, futbolun gerçeklerinden çok uzak olduğu aşikardır. Kurgusu en başından yanlış tasarlanmış, haksız rekabete sebebiyet veren ve 2019-2020 sezonunda kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için camia olarak gereken her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz. Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz."