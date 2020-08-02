Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 987 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 2 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 40 bin 247 test yapıldı ve 987 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 18 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 728'e, toplam vaka sayısı ise 232 bin 856'ya yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 216 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 978 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 216 bin 494'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,5 oldu.

TEDBİR EKSİKLİĞİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ORTAYA ÇIKACAK

Bakan Koca, "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici" ifadelerini kullandı.