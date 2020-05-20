Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak

Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme adımlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Normalleşme adımlarından olan uçakla seyahat kısıtlamaları uçuşların başlamasıyla kalkacak.

Bu kapsamda konuşanTHY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, uçuşların başlayacağı tarihi duyurdu. Aycı, iç hat seferlerinin 4 Haziran'da dış hat seferlerinin de 10 Haziran'da başlayacağını söyledi.