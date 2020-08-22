Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu

Trabzonspor, Brezilyalı ön libero Flavio'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trondsen, Stiven Plaza ve Marlon'u kadrosuna katan bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki ön liberoyu da renklerine bağlayacak.

SÖZLEŞME 4 YILLIK

Flavio ile 3+1 yıllığına el sıkışan Fırtına, Bahia'ya da 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Merkez orta sahada da görev yapabilen Brezilyalı futbolcu, her iki ayağını da kullanabiliyor. Hırslı yapısıyla dikkat çeken Flavio için Bahia taraftarları kampanya başlatmış ve oyuncunun gitmemesi için mesajlar yağdırmıştı.