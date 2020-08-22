Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu
Son dakika: Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık anlaşma sağlayan bordo mavililer transfer için 2 milyon euro ödeyecek.
22.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:37
Trabzonspor, Brezilyalı ön libero Flavio'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
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Trondsen, Stiven Plaza ve Marlon'u kadrosuna katan bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki ön liberoyu da renklerine bağlayacak.
SÖZLEŞME 4 YILLIK
Flavio ile 3+1 yıllığına el sıkışan Fırtına, Bahia'ya da 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Merkez orta sahada da görev yapabilen Brezilyalı futbolcu, her iki ayağını da kullanabiliyor. Hırslı yapısıyla dikkat çeken Flavio için Bahia taraftarları kampanya başlatmış ve oyuncunun gitmemesi için mesajlar yağdırmıştı.