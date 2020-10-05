Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu 3.2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

Trabzonspor, stoper transferinde mutlu sona ulaştı ve Brezilyalı oyuncu Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Vitor Hugo için Brezilya ekibi Palmeiras'a 3.2 milyon euro bonservis bedeli 4 eşit taksitte ödenecek. Brezilyalı stoperin başka bir takıma satılması ya da kiralanması halinde ise karın yüzde 25'i Palmeiras'a ödenecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 (Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000 euro ödenecektir.

- 30.10.2020800.000 euro

- 30.10.2021800.000 euro

- 30.10.2022800.000 euro

- 30.10.2023800.000 euro

Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

MAAŞI 1 MİLYON 350 BİN EURO

Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalanan Vitor Hugo'ya ilk 3 yıl için 1 milyon 350 bin euro, son yıl içinse 1 milyon 400 bin euro maaş önceyecek.

KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 futbol sezonu için 1.350.000 euro garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1.350.000 euro garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.350.000 euro garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.400.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" denildi.