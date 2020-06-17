Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün bir karar alarak Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa etti.

Nihat Özdemir, katıldığı bir canlı yayında, 2010-2011 sezonuyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe Yönetimi'nin büyük tepkisini çekmiş, ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Uzun yıllar sarı-lacivertli kulüpte yönetici olarak önemli görevler yapan Özdemir'e disipline sevk edildiği yazılı mektubun ulaşmasının ardından, TFF Başkanı'nın kulüp üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

"9 SENEDİR ŞİKE OLAYINA RASTLAMADIK" SÖZLERİ KRİZİ BAŞLATTI

Özdemir, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu, İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu, Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz." ifadelerini kullanmıştı.

ALİ KOÇ SÖZLERİNİ GERİ ALMASINI BEKLEDİ

Nihat Özdemir'in sözlerinden geri dönmesini beklerken, tam tersi istikamette açıklamalarına devam ettiğinin söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, "Şunu hatırlatmak istiyorum, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 3 Temmuz 2011 yılından başlayarak yapılan saldırı, kurulan tuzaklar, kumpaslar artık alanen ortaya çıkmıştır. Devletimiz tarafından da yapılanların kumpas olduğu net bir şekilde kabul görmüştür. 3 Temmuz kumpasını hatırlatan, '9 yıldır şike olayına rastlamadık' diyor, sanki 9 yıl önce rastlanmış gibi bir ima çıkıyor. Düzeltmesini bekledik, düzeltmedi, demek ki sözlerin arkasında duruyor. Hem de kim söylüyor bu sözleri, 18 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübüne yönetici olarak, başkan vekilliği olarak hizmet etmiş biri, bu ülkede bu örgüte karşı mücadelenin bayraktarı olmuş Fenerbahçe'ye bu sözleri söyleyebiliyor. Kendisi asıl rezaleti bizim konuyu saptırmamıza bağlıyor. Velev ki biz konuyu saptırıyoruz, diyelim ki biz fırsatçıyız ve böyle bir röportaj sonrasında fayda sağlamaya çalışıyoruz. Peki o zaman taraftarlarımız, rakip taraftarlar olarak bunu bizim aleyhimize kullananlar, onlar da farklı anlamamışlar. Sayın başkanın iletişim danışmaları da vardır, kendisine net bir şekilde ifade edilmiştir ki, sayın başkan ne kastetmiş olursanız olun bambaşka yerlere çekiliyor. Yanlış anlama için özür dileyin denmiştir ama sayın başkan bu yolu tercih etmemiştir." diyerek tepkisini dile getirmişti.

"BASİT BİR SORU SORDUK: 2010/11 SEZONU ŞAMPİYONU KİM?"

"2010/11 sezonu şampiyonunu TFF ve UEFA tescil etmiştir." diyen Ali Koç, "Çok basit bir soru sorduk Nihat Bey'e. '2010-11 şampiyonu kim?' dedik ama bu düzeltme fırsatını kullanamadı. Ortamı yatıştırmak yerine gerilimi tırmandırmayı tercih etti. Bizi hayretlere düşürdü. Bir TFF başkanının bir kulübün iç meselelerine böyle dahil olması zavallı bir olaydır" diye konuşmuştu.