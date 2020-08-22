Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi

Adana'da otoyol kenarında bulunan tarladaki anız yangınından sıçrayan alevler, seyir halindeki saman balyası yüklü TIR'a sıçradı. Araç, alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halinde devam eden ve Mehmet Ertel'in yönetimindeki 38 F 5021 plakalı saman balyası yüklü TIR'a, yol kenarında bulunan bir tarladaki anız yangınının alevleri sıçradı.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

TIR'daki samanların yandığını fark eden Ertel, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü otoyolda güvenlik önlemi alıp trafiği kontrollü sağladı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de TIR'daki yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Ağır hasar oluşan TIR kullanılamaz hale geldi.