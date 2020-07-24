Son Dakika: Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırına yaptığı itirazları reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Süper Lig kulübünün yeni yabancı kuralıyla ilgili itiraz başvurusunu reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'nun 24 Temmuz 2020 tarihli kararları açıklandı. Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Göztepe'nin yeni yabancı kuralıyla ilgili Tahkim Kurulu'na yaptıkları itiraz reddedildi ve böylelikle 8+6 olan yabancı sınırı onandı.

NECATİ ATEŞ'İN İTİRAZI DA REDDEDİLDİ

Öte yandan Galatasaray'ın antrenör Necati Ateş'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 13 bin TL'lik para cezası için yaptığı itiraz da reddedildi.

YABANCI KURALI NEYDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de kulüplerin 2020-21 sezonunda 8'i ilk 11'de, 6'sı da kulübede olmak üzere 14 yabancı ile yer almasını kararlaştırmıştı.