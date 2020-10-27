Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi

Sağlık Bakanlığı, 81 ilin sağlık müdürlüklerine genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs sürecinde istifa taleplerini kabul edilmeyeceği belirtildi. Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği bildirilirken, yıllık izinler ise durduruldu.

SAĞLIK PERSONELİNİ KORUMAK AMACIYLA DÜZENLEMELER YAPILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüs salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapıldığı ve uygulamaya konulduğu belirtildi.

12 MADDELİK DÜZENLEME

Gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de merkez ve taşra teşkilatımızda görevli personelin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirler alınarak kamuoyuna duyurulduğu belirtilen genelgede, "Gelinen süreçte; kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen aşağıdaki düzenlemelerin yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 12 maddelik genelge şu şekilde: