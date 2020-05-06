Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır

Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede artık yeni bir dönemde olduğumuzu ve bu dönemi Kontrollü Sosyal Hayat olarak adlandırdıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Kontrollü Sosyal Hayat'la ilgili açıklamaları şu şekilde:

"YENİ HAYATIN NORMALLERİNİ OLUŞTURUYORUZ"

"Bugüne kadar her ne kadar normale dönüş ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz. Bu hayatın normali eskisinden farklı olacaktır. Yeni normal için büyük bir motivasyon ve sağduyu göstermeliyiz. Toplum olarak ortaya koyduğumuz fedakarlığın serbestlik olarak düşünmemeliyiz.

"İKİNCİ DÖNEMİN ADI: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT"

Salgınla mücadelede birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. Koronavirüsle mücadelede ikinci dönemde hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak, hayatı yeniden düzenlemektir. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeye yararlı buluyoruz. İsim bize mücadelemiz için bir fikir verecektir. Bu isim Kontrollü Sosyal Hayat'tır.

"YENİ BİR YAŞAM BİÇİMİ"

Önümüzdeki günlerde evlerimizden daha sık dışarı çıkacağız. Sosyal hayata geçiş artacak. Virüse karşı mücadelede yeni durumun kuralları, tedbirleri olmalıdır. Kontrollü Sosyal Hayat bunların ifadesidir. İkinci dönemin stratejisidir. Tüm alanlar için yeni yaşam biçimidir. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz.

"MUTLAKA MASKE KULLANACAĞIZ"

Kuaföre gideceğiz ama önlemlerin alınıp alınmadığına bakacağız. Alışverişimizi yapacağız ama ulaşıma, yoğunlaşmaya dikkat edeceğiz. İki temel tedbir var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa mutlaka maske kullanacağız ikincisi sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde ayarlayacağız. Virüsün solunum yoluyla kesinleşmiş bilgidir. Eğer sosyal mesafeyi ayarlamazsak maske tek başına yeterli olmayacaktır. Maske ve sosyal mesafe birbirini tamamlayan iki tedbirdir.

"BAKANLIĞIN UYGULAMASI RİSKLERİ EN AZA İNDİRGEMEK İÇİN"

Bakanlığımızın geliştirdiği mobil uygulamayı, kontrollü sosyal hayat döneminin son derece önemli ihtiyaçlarından biri olarak görüyoruz. Uygulama ücretsizdir. Günlük hayatta karşılaşabilecek riskleri en aza indirgemek amacı ile geliştirildi.

Gitmek istediğiniz yerde ne ölçüde riskli bir durumla karşılaşacağınızı görebilir anında tedbir alabilirsiniz. 5 milyon 600 bin kullanıcıya ulaşmıştır. Bugün itibarıyla anlık işlem kullanıcısı 1 milyonu aşmıştır. Kontrollü Sosyal Hayat salgınla mücadelede sorumluluğun paylaşıldığı hayattır. Asansörden, stadyuma, iş yerinden her yere işbirliği ve uyum içinde uygulamalıyız."