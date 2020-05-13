Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili gündemdeki konular hakkında açıklama yaptı.

Bakan'ın gündeminde 11 Mayıs'taki normalleşme süreciyle birlikte açılan AVM'ler önünde içeri girmek için sıra bekleyen vatandaşlar vardı.

"RİSKLE HANGİ ORTAMDA KARŞILACAĞIMIZI BİLEMEYİZ"

Koca şunları söyledi: "Bir pandemi sürecindeyiz. Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir. Riske hangi anda, hangi ortamda, kim vasıtasıyla karşılaşacağımızı bilemeyiz. Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Mesafe kuralını çiğnemek ise virüsle aramıza hiç sınır koymamak demektir.

"AVM KALABALIKLARI OLMAMALIDIR"

Yeni hayatımızı hızla kurmalıyız. Kalabalık kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin yan yana oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır. Bu yeni hayat tarzına kontrollü sosyal hayat diyoruz. Bu üç kelime söylediklerimizin yalın ifadesidir. Hepimizin ortak katkılarıyla gelişecektir. Bir süreliğine geçerli bir yaşam tarzıdır."