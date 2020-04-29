Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Normalleşme ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Fahrettin Koca, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca'ya basın toplantısının ardından normalleşme süreciyle ilgili şu soru soruldu: "Normallaşme süreci merak konusu, bu konudaki takvim nasıl işleyecek?"

"TEDBİRLERİ DEVAM ETTİREREK NASIL BİR NORMALLEŞME YAPILACAĞI HAZIRLIKLAR TAMAMLANINCA BELLİ OLUR"

Bakan ise şu cevabı verdi: "Normalleşmeyle ilgili bu anlamda bütün bakanlıklarımızın içinde yer aldığı ve Bilim Kurulu'nda bu süreçte daha çok tavsiye ve öneride bulunan kurum. Bu tavsiye ve önerilerini Bakanlık olarak görüş haline getirerek karar noktasına getirmiş oluyor. Bakanlık olarak normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağıyla ilgili Bilim Kurulu'ndan görüşler alıyoruz. Daha sonra kamuoyuna bu kararlar açıklanmış olacak. Bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağı ile ilgili hazırlıklar tamamlanınca bu açıklamalar yapılmış olur."

"65 YAŞ ÜSTÜNE İZİN NET BİR ÖNERİ HALİNE GELMEDİ"

65 yaş üstü vatandaşların birkaç saat dışarıda gezmeleri için izin verilmesi konusunda sorulan soruya ise Sağlık Bakanı "65 yaşla ilgili gündem konusu oldu Bilim Kurulu'nda. Büyüklerimizi, çınarlarımızı hiç olmazsa birkaç saat gezmelerini dolaşmalarını, trafik araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi? Öyle bir serbestlik söz konusu olabilir mi diye gündem oldu. Bununla ilgili daha net bir öneriye dönmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse görüş olarak Cumhurbaşkanımıza sunulmuş olur, karar noktasınagelir diye düşünüyorum" diye yanıt verdi.