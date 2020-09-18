Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs...
Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti.
18.09.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz."