Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz."