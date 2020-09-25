Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da gerçekleştirdiği toplantıların ardından koronavirüs ile mücadelede gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle birlikte artık grip salgınıyla da mücadele etmemiz gerektiğini belirten Bakan Koca, "Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe" diye konuştu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hastanelerde tedavi gören hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif sonucu çıkan kişi sayısındaki artış aynı derecede olmasa da önemlidir. Asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlıdır.

Burada sabah saatlerinde başlayan çalışma programımızda Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirmeler, planlamalar yaptık. Salgına karşı aldığımız sonuçlarla Samsun ve çevre illerde yapacağımız sağlık yatırımları, hastanelerimize sağladığımız yeni imkanları birazdan anlatacağım.

"VİRÜSÜN BULAŞTIĞI İNSAN SAYISI 33 MİLYONA YAKLAŞTI"

Geldiğimiz nokta dünyadaki durum örneği olmadığı sağlık ordumuz konusunda önemli hatırlatmalar, açıklamalar yapmak istiyorum. Sağlık alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Kovid-19 sayısı tüm dünyada hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona, virüsün bulaştığı insan sayısı 33 milyona yaklaşmıştır. DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Sonbahar günlerinin birbirini ölümler dalgası halinde izleme ihtimaline işaret edilmektedir.

"KARŞIMIZDA ARTIK İKİ VİRÜS VAR"

Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz Kovid-19 olduğunu düşünebilirsiniz. Grip halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürüklerle ortaya çıkan mevsimsel hastalıktır. Aynı şikayetler Kovid-19'da da ortaya çıkmaktadır. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele olan zaman azalacak. Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe

Bir nefeslik sıhhatin ne anlama geldiğini entübe edilen hastalarımızla müşahade ettik. Sizden ricada bulunuyorum, bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın. Virüs belki size güç yetiremeyebilir sizden bulaştığı kişinin hayatını ise altüst eder, onu bir tek nefese muhtaç bırakır. 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanımız bulunuyor. Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir, omuzlarındaki yükü azaltın.

"KULLANDIĞIMIZ İLAÇ ÖLÜM ORANINI YÜZDE 30 DÜŞÜRÜYOR"

Kullandığımız ilacın durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir. Kurallara ihmalsiz uyarak virüse karşı birbirimize teminat vermektir. Felaket tellallığı yapanlara ise maskemizin altından gülebiliriz. İçişleri Bakanlığımızla işbirliği içinde ülke genelinde alınan tedbirlerin yanı sıra illerimizde Hıfzıssıha kurulumuzda yerel tedbirler var. Yerel şartlara göre yerel mücadele stratejisinden burada da sonuç almaktayız.

ORTA KARADENİZ'DE VAKA SAYISINDA SON DURUM

Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Son bir haftada 3'te 1 oranında düşüş sağlandı. Amasya'da vaka sayısında düşüş oranı %40. Ordu'da vaka sayımızda %30, Sinop'ta %50 düşüş görüyoruz.

YATAK DOLULUK ORANLARI

Samsun'da yatak doluluk oranı yüzde 62. Samsun'a 74 yoğun bakım ilave ediyoruz. Çorum'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60. Ordu'da yatak doluluk oranımız yüzde 38, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 69. Sinop'ta yatak doluluk oranımız yüzde 43. Sinop için yoğun bakım ilavemiz 19 yatak oldu. Tokat'ta yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 70. Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı 68.

"TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ, ÇOK DEĞİL AZ YOLUMUZ KALDI"

Yaşadığımız ve tekrarlanan şiddet olaylarıyla ilgili, şiddet karşısındakine zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına zarar vereni dışlar.

Tünelin ucunu göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgından çıkalım. Çok değil az yolumuz kaldı. Bizlerin de görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığımıza inanın. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde, bu test sayısı bazı ülkelerin haftalık test sayısıdır"