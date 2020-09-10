Son Dakika: Türkiye genelinde hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67 seviyesinde seyrediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doğu Anadolu'daki bazı il sağlık müdürleriyle pandemiye karşı alınan önlemler hakkında toplantılar yaptıktan sonra basına açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Türkiye geneline baktığımızda yatak doluluk yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67, solunum cihazı yüzde 32. Herhangi bir sorunumuzun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bölgedeki son durumu merkeze yatırdık. Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş, Hakkari'deki sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdik. Aldığımız kararları ve bu illerimiz hakkında önemli haberleri sizlerle paylaşacağım.

DSÖ TÜRKİYE OFİSİ

DSÖ Ofisi İstanbul'da açıldı. İstanbul Ofisi Kovid-19 başta olmak üzere sağlık alanında insanların karşılaştığı tüm krizlere yanıt verebilme konusunda Avrupa ve dünya için rehber ve referans merkezi olacak.

Koronavirüs salgınında Türkiye güçlü sağlık altyapısı, tecrübeli ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı sınav verdi. Dünyanın malzeme ve erişime zorluklar yaşadığı dönemde Türkiye 150'den fazla ülkeye yardım imkanında bulunabildi.

"ÜLKEMİZ ETKİN TEDAVİ AÇISINDAN EN BAŞARILI ÜLKELER ARASINA GİRMİŞTİR"

Koronavirüs hastalığın kesin tedavisi halen bulanamamıştır. Ancak ülkemiz etkin tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Pandeminin başladığı aylarda alınan sıkı önlemlerle vaka sayısını azaltmaya başlamıştık.

TEDBİRLERİN GÖZARDI EDİLDİĞİ BÖLGELER ÖNE ÇIKTI

Burada önemli olan kontrollü hayat tarzı ile ağır hastalık ve can kayıplarını asgari seviyede tutmaktı. Alışkanlıklarımız, geleneklerimiz, sosyo-kültürel yapımız bizleri kontrollü olmayan bir sosyal hayatta yüz yüze getirdi. Bunun sonuçlarını gördük. Tedbirlerin gözardı edildiği bölgeler olarak öne çıktı. Van, Muş, Bitlis, Hakkari illerimizde bizzat ilgilendik. Valilerimiz, sağlık yöneticilerimizle sık sık görüştük. Yatak, cihaz, malzeme ve personel takviyesi yaptık. Öncelikli illerde alınan tedbirlerin etkisinin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin hasta sayısını azalttığını yakından müşahade ettik.

"VAN'DA SON HAFTA YÜZDE 17 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI"

Bugün Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari illerimizi değerlendirdik. Bu 4 ilimizle ilgili detayları paylaşmak istiyorum. Van'da son hafta yüzde 17 oranında artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de son haftada sabit kaldı. Bitlis'te son hafta sabit kaldık. 4 ilimizde 65 yaş üstüne baktığımızda Van'da 4 kat, diğer üç ilde 3 kat olduğunu gördük. Büyüklerimizi koruma konusunda çok daha fazla çaba göstermeliyiz.

Hasta yatak kapasitelerimiz, yoğun bakım yataklarımızda Van'da önümüzdeki günlerde 93 yatak ilave ederek 221'e çıkarıyoruz. Van'da yatak doluluk yüzde 54, yoğun bakım yüzde 74. Bitlis'te yoğun bakım yatak sayımızı 80'e çıkarıyoruz. Bitlis'te 55 yatakla doluluk oranımız yüzde 51, yatak doluluk yüzde 43. Muş'ta yoğun bakım sayımızı 48 yatağa çıkarmış olacağız. Yatak doluluk oranımız yüzde 35, yoğun bakım yüzde 58'dur. Hakkari'de yoğun bakım yatak sayımızı 44'e çıkarmış olacağız. Hakkari'de yatak doluluk yüzde 51, yoğun bakım yüzde 47.

"YATAK DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 52"

Türkiye geneline baktığımızda yatak doluluk yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67, solunum cihazı yüzde 32. Herhangi bir sorunumuzun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır. Temaslı taraması, yani filyasyon çalışması, salgınla mücadelemizde hayati öneme sahiptir.

FİLYASYON EKİPLERİ ARTTI

Van'da salgın başında 80 olan ekip sayımızı 128'e yükselttik. Bugün filyasyon ekip sayımız 150 ekibe ulaşacak. Bitlis'te filyasyon 90, Hakkari'de 65'e, Muş'ta 50 ekibe çıkardık. Van'da temaslılara ulaşma süremiz 17 saate kadar düştü. Bölgede hasta sayıları artış halen devam etmektedir. İllerde filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,2. Temaslı ve şüphelilerin kendilerini izole etmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

HASTANE MÜJDESİ

75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi projeleri bu yıl içinde tamamlanarak inşaatına başlanmış olacak. Hasköy Devlet Hastanemizin ilavesini yaptık. Muş merkezde 500 yataklı eğitim araştırma hastanemizi yatırım programına aldık. Hakkari'de Derecik İlçe Hastanemizi bu yıl hizmete alacağız. Yüksekova'da ağız diş sağlığı merkezini yatırım programımıza aldık. Hakkari'de 100 yataklı ek bina için hasta tashih süreci tamamlandı. Bitlis'te 50 yataklı Anafem tesisimizi açmış olacağız.

Salgının başından beri en fazla maruz kalanlar sağlık personelimiz. Sağlıkçılarımız fedakardır, bu fedakarlıkların dikkatsizliklerine, sorumsuzluklara feda edilmesini onlardan bekleyemeyiz. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymadaki ihmalleri bizleri çok üzüyor. Lütfen çok dikkatli olalım.

Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyduğumuz ölçüde virüs etkisiz kalacak, tehdit olmaktan çıkacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.

GRİP AŞISI

Özellikle bu yıl dünyada grip aşısına eğilim ve talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Üretim yapan firmaların sayısı belli. Bu kapasite toplamda yüzde 20 oranında bu yıl artıyor. Talep bundan çok öte. Ülkemizde ise bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Geçen yılların iki, üç hatta dört katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız. Ama önemli olan herkesin grup aşısı yapmasının zorunlu olmadığını bilebilir olmamız. Bilim Kurulu bir çalışma yapıyor kimlerin yaptıracağına karşı. Önümüzdeki günlerde açıklamış oluruz. Bölge içinde yaşlı nüfusun çok yüksek olmadığını yüzde 4.8 olduğunu biliyoruz. Bu anlamda riskli hastalarımıza grip aşısını eriştirme noktasında sorun yaşamayacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim.

Geçen hafta 6 ille ilgili yapılan değerlendirme sonrası yüzde 30 ile 70 arası değişen oranda hasta sayısının azaldığını söylemiştim. Bu hafta yine bütün illerimizde azalışın kısmen de olsa devam ettiğini, kimisinde stabil kaldığını ama yükselen bir ilimizin olmadığını söyleyebilirim, altı il için söylüyorum.

HEYBELİADA'DAKİ HASTANE

Senatoryumla ilgili, Heybeliada'daki hastaneyle ilgili 2005 yılına kadar hastane olarak kullanıldı. Bu yıldan sonra hastane olarak kullanımı, biliyorsunuz tüberküloz hastalarının oraya gönderilmesiyle ilgili ihtiyaç ortadan kalkmıştı. 2005 yılından bu yana bu binalar kullanılmıyor. Dolayısıyla kullanılabilir durumda da değil. Bu dönemde pandemi hastanesi için gündeme geldi. İstanbul'da 2 tane pandemi 1008 yataktan oluşan iki tane hastaneyi açmış olduk. İstanbul'da şu an ilave pandemi hastanesine ihtiyacımızın olmadığını söyleyebilirim. Bu arsanın mülkiyeti bize ait değil, milli emlağa ait. 2 yıldan fazla zaman önce milli emlak tarafından Diyanet İşleri Başkanlığımıza tahsis edildiğini biliyoruz. Bizim şu dönemde pandemi hastanesine ihtiyacımız yok. Diyanet'in orada herhangi bir yatırım yapmadığını, inşaat faaliyetinin olmadığını görüyoruz. Bu süreçte tahsis edilen amaç doğrultusunda Diyanet'in değerlendirmeme noktasında irade beyanında bulunursa, sağlık amaçlı değerlendirmeyi gündemimize alabileceğimizi söylemek istiyorum.

Açılan yeni hastanelerimiz var. Personel alımı gündemimize gelebilir onunla ilgili çalışıyoruz. Bu dönemde de yer yer personel alımı yaptığımızı söylemek istiyorum.

Özellikle pandeminin yaşandığı bu dönemde 83 milyon herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı. Hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, milletvekili de olabilir, bürokrat da, yönetici de olabilir, daha ciddi anlamda sorumluluğun gerekliliğini yapıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Salgını daha da arttırabilecek mekanların oluşturulmaması, bu noktada sorumluluk sahibi olan kişilerin vatandaşlarımıza daha çok örnek olması gerektiği kanaatindeyim.

AŞI ÇALIŞMALARI

Almanya'da yapılan Pfizer'in çalışması. Faz üç çalışmasına kadar gelmiş oldu. Faz üç çalışması Türkiye'de de başlandı. Preklinik çalışmalarının yapıldığını, buralarda başarılı sonuçlar elde edildiğini, Faz 3 için de Türkiye'de biliyorsunuz 10'a yakın üniversitemiz bu çalışmayı bakanlığımızın izin vermesiyle başlatmış oldu. Bir diğer çalışma, Oxford'un çalışması. Onunla ilgili reaksiyon gösterildiği için durduruldu. Bir diğer çalışma ise Çin'de aşıyla ilgili dosyası bizim Aşı Bilim Kurulu tarafından yeterli görülen Faz üç çalışması için de bize müracaat edildi, bakanlık olarak izin verdik, Hacettepe Üniversitesi sorumluluğunda 10 merkezde faz üç çalışması başlamış oldu.

Faz 1, Faz 2 insan çalışmaları yapılmış olan daha geniş insan topluluğuna yapılma zorunluluğu olduğu için burada özellikle insanımıza bu aşıların etkisini ayrıca bilmek istiyoruz, çünkü ona göre de aksiyon almak istiyoruz. Bir diğer aşı Rusya'da yapılan aşı. Bu aşıyla ilgili de faz 3 için bize müracaat edildi. Dosyanın yeterli olduğunu, preklinik dediğimiz faz bir faz iki çalışmalarının yapıldığını gördük. Aşı Bilim Kurulu önümüzdeki günlerde değerlendirmesini yapmış olur. Muhtemelen Rusya'daki aşının faz üç çalışmasına izin verebiliriz.

Türkiye'de toplam 13 aşı çalışması var. Faz bir çalışmasına kadar gelmiş oldu. Önümüzdeki haftalar faz bir çalışması başlayabilir. Aşının ortaya çıkması sanıyorum 2021'in Nisan-Mayıs-Haziran aylarında olabilir. Bahsettiğim aşılarının yıl bitmediğinden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili bağlantılarımızın, işbirliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum, teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum.