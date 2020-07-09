Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi

Son dakika: PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında kendisine faul yapan rakibinin göğüsüne tekme atan Cezayirli futbolcu, direk kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

09.07.2020 20:04 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:36

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdiğini açıkladı.

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Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısında Feghouli, bir pozisyonda kendisine faul yapan rakibinin göğüsüne tekme atmıştı.

Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibine 3-1 mağlup olmuştu.

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