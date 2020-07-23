Son Dakika: Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Vedat Muriç, 2 maç ceza aldı
Son dakika: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç'e 2 maç ceza verdi.
23.07.2020 19:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:42
Beşiktaş ile oynanan derbinin 25. dakikasında Domagoj Vida'ya yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriç'e 2 maç ceza verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ'in, 19.07.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"