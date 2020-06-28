Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son dakika: Milyonlarca adayın üniversiteye girebilmek için ter döktüğü sınavların ardından ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
28.06.2020 20:56 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:21
YKS yani üniversite sınavı için en önemli eşik geçildi. YKS oturumları dün ve bugün gerçekleştirildi. Adaylar tüm çalışmalarının sonucunu YKS'de aldı. Şimdi sırada sonuçların açıklanması ve üniversite tercih maratonu var.
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SORU VE CEVAP ANAHTARLARI YAYINLANDI
ÖSYM tarafından adayların beklediği YKS soru ve cevap anahtarları yayımlandı. 2020 YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevapları haberimizde.
Soru ve cevap anahtarları:
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı
Alan Yeterlilik Testleri (AYT)ve Cevap Anahtarları
Yabancı Dil Testi(YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)
Yabancı Dil Testi(YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)
Yabancı Dil Testi(YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)
Yabancı Dil Testi(YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)
Yabancı Dil Testi(YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)