Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Bugün ise o kritik toplantı gerçekleştirilecek.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NİHAİ AŞAMADA

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

TOPLANTI BUGÜN

Bu arada kararın Bilim Kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi. Bilim Kurulu bugün 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.