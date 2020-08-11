Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 12/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE BENZİN FİYATLARI

Benzine yapılan zam sonrası; Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,61 liraya, İzmir'de 6,46 liradan 6,69 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.