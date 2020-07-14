Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı

İdlib'de güvenliği sağlamak amacıyla Türkiye ve Rusya tarafından ortaklaşa icra edilen devriye görevine bugün bombalı saldırı düzenlenirken Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili sevindirici haberi verdi ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BOMBALI ARAÇ SALDIRISI DÜZENLENDİ"

"İdlib'de barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.

"İKİ ARAÇTA KISMİ HASAR MEYDANA GELDİ, CAN KAYBI YAŞANMADI"

Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir."