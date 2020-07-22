Son Dakika: MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Libya vurgusu öne çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan 6 maddelik açıklamada, Türkiye'nin Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kritik toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası 6 maddelik bir açıklama yapıldı.
MGK BİLDİRİSİ YAYIMLANDI
Bildiride yer alan maddeler şöyle:
- Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.
- Sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelenin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde sürdürülecek.
- Azerbaycan topraklarında gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın saldırganlığı şiddetle kınandı.
- Kıbrıs'ta barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecek.
- Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusunda kati kararlılık vurgulandı.
- Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği belirtildi.