MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı

İstanbul'da 'Kendini Geliştir Geleceği Değiştir' adlı proje kapsamında 'Strateji Üsküdar' programına katılan öğretmenlerin kişisel verileri hacklendi. Eğitimin görüntülü konuşma programı 'Zoom' üzerinden gerçekleştirileceği ilan edilmişti. Fakat 'Zoom' kullanmayan öğretmenlerin de internette yayınlanan listede bilgilerinin bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Bakanlık, proje kapsamında kurulan 'www.stratejiuskudar.com' adlı internet sitesinin hack'lendiğini, olayın 'Zoom' ile ilgili olmadığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin kişisel verilerinin çalındığını doğrularken, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) soruşturma başlattığını açıkladı.

MEB'den sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada "BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi programa hacker saldırısını 13 Nisan'da tespit etti. Bakanlığımız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Sorumlular hakkında da soruşturma açıldı" ifadelerine yer verildi.

4 BİNİ AŞKIN ÖĞRETMENİN BİLGİLERİ BİR SİTEDE YAYINLANDI

Sanal korsanlık skandalı kapsamında 4 bin 552 öğretmenin ad/soyad, kimlik numarası ve e-posta adresinin de yer aldığı iletişim bilgileri www.readtiger.com adlı sitede yayınlandı.

MEB, hacker saldırısının ilk belirlemelere göre Üskürdar'daki program bazında gerçekleştiğini ve genele yayılmadığını açıkladı. Bakanlık, yetkili birimlerden izin alınmadan bu tür programların yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu belirtti.

"ZOOM PROGRAMI İLE İLGİSİ YOK"

Yapılan açıklamada, müdürlüklerin izin almadan bu tür programlar yapılmasının kesinlikle yasak olduğunun altı çizilirken, "olayın uzaktan eğitimde yaygın olarak kullanılan 'Zoom' programıyla doğrudan ilgisinin olmadığı, süreçte uzaktan eğitimin zarar gördüğü" de belirtildi.

PROGRAMDA 67 SEMİNER, 95 ATÖLYE VAR

Programa 17 üniversiteden çok sayıda profesör ve doçent düzeyinde akademisyen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuşmacı olarak katılmıştı. Program süresinde öğretmenlerin 162 eğitim alacağı duyurulmuştu. Proje 67 seminer ve 95 atölyeden oluşuyordu.

Öğretmenler kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanan şu etkinlikleri kendi isteklerine göre tercih etti:

Etkili İletişim, İrade Eğitimi, Mandala Atölyesi, Ritim Atölyesi, Kodlama, Masal Anlatıcılığı, STEM ve Arduino Eğitimi, Enneagram 9 Tip Mizaç Modeli, Stres Yönetimi, Uygulamalı Fotoğrafçılık Eğitimi, Masal Anlatıcılığı, Doğa Oyunları.