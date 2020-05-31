Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başlayacak! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak

Milli Savunma Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı. Yaklaşık 66 bin yükümlü bugünden itibaren terhis belgelerini alarak yakınlarına kavuşmak için kışlalardan ayrılacak.

Terhis tarihleri gelen askerler 18 Mayıs'tan bu yana görev yaptıkları birliklerde gözetim altında tutuluyordu. Koronavirüsle mücadele kapsamında bir ay ertelenen terhisler bugün başladı.

53 BİN YÜKÜMLÜNÜN CELP İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

Terhislerin tamamlanmasından sonra yaklaşık 53 bin yükümlünün celp işlemleri başlayacak. Milli Savunma Bakanlığının duyurusuna göre, 5 Haziran'dan itibaren silah altına alınacak olan yükümlüler sevk belgelerini 1-5 Haziran tarihleri arasında alacaklar. Bu nedenle sevk tarihinden dört gün önce e-Devlet üzerinden Kovid-19 anketini doldurmak zorunda olan yükümlüler anket sonrası yönlendirilecekleri sağlık kuruluşlarında Kovid-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan veya "temaslı listesi"nde yer alanların askere sevkleri tedavi süresince ertelenecek. Test sonucunda Kovid-19 şüphesi veya tanısı bulunmayanlar ise sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacak.

BEDELLİLER 20 HAZİRAN'DA

Bedelli başvurusu yapanların sevk tarihi ise 20 Haziran'da başlayacak. Sevk belgesi 16-20 Haziran tarihleri arasında e-Devlet'ten duyurulacak. 11 Nisan 2020 celbinde sevki ertelenen bedelli askerlerin sevkleri ise 29 Haziran'da yapılacak. 20 Haziran ve daha sonraki dönemlerde silah altına alınacak bedelli askerlerin işlemleri daha önce planlanan tarih ve birliklerinde devam edecek. Yurt dışından bedelli askerlik için gelecek olanların ise sevk belgelerinin alınacağı tarihten en az 14 gün önce yurda giriş yaparak gözetim sürecine uymalarının şart olduğu bildirildi.