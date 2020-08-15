Son Dakika: Kasımpaşa'dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Kasımpaşa'dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir."

BU SEZON 22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa forması giyen Fatih, bu sezon lacivert beyazlılarla çıktığı 22 maçta kalesinde 49 gol gördü. 33 yaşındaki futbolcu 3 maçta ise rakibe gol izni vermedi.