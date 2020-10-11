Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada

Cevizli Mahallesinde dün saat 06.45 sıralarında meydana gelen olayda, beyaz eşya mağazasına minibüsle gelen 9 kişi, dükkanın otomatik kepengini levye ile kırarak içeriye girdi. 9 kişi depodaki 10 tane televizyonu minibüse yükledi. Bu sırada caddede eşiyle birlikte yürüyen yaşlı adam hırsızlara müdahale etmek istedi. Yaşlı adamı yere düşüren hırsızlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. İnceleme yapan ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken olayı gerçekleştiren kişilerin daha önce de beyaz eşya mağazalarından hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

YAŞLI ADAMIN MÜDAHALESİ KAMERADA

Öte yandan yaşlı adamın televizyon hırsızlarına müdahalesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beyaz minibüsle gelen 9 kişi mağazanın içerisindeki televizyonları araca yüklüyor. Hırsızlar kaçmaya çalışırken, yaşlı adam şüphelilere müdahale ediyor. Yaşlı adamı iterek, yere düşüren hırsızlar olay yerinden kaçıyor.

"ABLA BİZ YABANCI DEĞİLİZ"

Olayla ilgili konuşan mağaza sahibi Mustafa Küçükali "Sabah 06.45 sıralarında beyaz minibüs geliyor. Deponun önüne park ediyor. Otomatik kepengi levye ile kırarak depoyu açıyor. Üst katta kız kardeşim hırsızlara bağırıyor. Hırsızlara 'Ne yapıyorsunuz?' diyor. Hırsızlar da 'Abla biz yabancı değiliz.' diyerek depodaki 9 tane televizyonu alıp kaçıyor. Televizyonların toplam piyasa değeri 40 bin lira civarında. Yaşlı bir çift karşıdan gelirken hırsızları görünce müdahale ediyor ama o amcayı da hırsızlar yere düşürüyor." dedi