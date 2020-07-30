Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı

Sahibinin kurban bayramında kesmek için aldığı boğa kaçarak Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasına daldı. Mağazada çalışan ve müşteriler boğanın mağazaya girmesiyle birlikte büyük panik ve korku yaşadı. Mağaza sahipleri boğayı uzun süre dükkandan çıkartmak için uğraştı; ancak başarılı olamadı.

MAĞAZANIN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

1 saat boyunca mağazada kalan boğa, mağazanın altını üstüne getirdi. Çağrılan belediye ekiplerinin uyuşturucu iğneyle sakinleştirmesiyle mağazadan çıkartılarak sahibine teslim edilen boğa, mağazada dolaştığı esnada içeride bulunanlara büyük bir korku yaşattı.

"KORKUDAN FENALAŞANLAR OLDU"

Boğanın mağazaya girdiğini gören vatandaşlar, "Sahibinin elinden kaçan boğa mağazaya girdi. Ortalığı bir birine kattı. Mağazada büyük bir panik havası oluştu. İçeride mahsur kalan vatandaşları dışarıya çıkarttık. Korkudan fenalaşanlar oldu" sözleriyle yaşananları anlattılar.