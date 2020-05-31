Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Son dakika: Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden terörist 'Kendal' kod adlı Veysel Altun etkisiz hale getirildi. Altun'un gri kategoride aranan terörist listesinde olduğu öğrenildi.
31.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:34
İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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SOYLU, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ. Bu gece Bitlis'te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun'u… ila cehenneme zümera" ifadelerini kullandı.
HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ
Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş geçtiğimiz sene Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu. Akkuş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.