Son Dakika: İstanbul Valiliği, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi

İstanbul Valiliği, 13-15 Kasım günleri arasında İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

60 BİNDEN FAZLA BİLET SATILMIŞTI

Türkiye Grand Prix'si için 15 Eylül'de satışa çıkarılan 10 bin indirimli bilet kısa bir süre içerisinde tükenirken, biletlerin satışa çıktığı ilk 3 günlük sürede de rekor satış gerçekleştirilmişti.. F1'de bu sezon birçok yarış pandemi nedeniyle seyircisiz yapılırken, Türkiye Grand Prix'i için 60 binden fazla biletin satıldığı belirtilmişti.