Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı

İşsizlik maaşı alanları sevindirecek haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldıkları önlemleri kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi. Bu kapsamda, geçtiğimiz ayın ödemelerinde olduğu gibi bu ayın işsizlik sigortası ödemelerini de hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmaya devam edeceklerini kaydeden Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik ödeneğini ödemeye başladık" ifadelerini kullandı.

IBAN BİLDİRMEYENLER PTT'DEN ALACAK

26 Nisan'a kadar IBAN numaralarını bildirmiş olan hak sahiplerinin ödemelerini banka hesabından alacağını aktaran Bakan Selçuk, "IBAN bilgisini kuruma bildirmeyen, hatalı bildiren veya IBAN'ı olmayan hak sahiplerinin de ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapılmaya devam edilecek" dedi.

ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Öte yandan, PTT önünde yoğunlaşma yaşanmaması için hak sahipleri TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödemelerini alacak. TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 ile bitenler bugünden, 6-8 ile bitenler de yarından itibaren PTT şubelerinden İşsizlik Ödeneğini çekebilecekler.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELEDİR?

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.