Son dakika! Leicester City, milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı

Premier lig ekiplerinden Leicester City, Seri A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli oyuncumuz 23 yaşındaki kanat oyuncusu Cengiz Ünder'i bir yıllığına kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden açıkladı. Önceki gün sağlık kontrollerinden geçen Cengiz'in resmi açıklaması bugün geldi.

TEKRARDAN BİR ARADALAR

Son üç sezonu Serie A'da Roma formasıyla geçiren Cengiz, sezon sonuna kadar Premier Lig'de mücadele edecek. Cengiz Ünder milli oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü ile aynı takımda ter dökecek. İzmir kulübü Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı iki futbolcu böylece 4 yıl sonra Leicester City formasında yeniden bir araya gelmiş oldu.

"HARİKA BİR FIRSAT"

Transferiyle ilgili açıklama yapan Cengiz Ünder, her zaman İngiltere'de futbol oynamak istediğini belirterek, "Bu Premier Lig'de oynamak için harika bir fırsat. Takım arkadaşlarıma sahada ve saha dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı her gün iyileştirebileceğime inanıyorum. En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için kendimi çok iyi hissediyorum. Çağlar ile oynayabildiğim için çok mutluyum. Leicester'ın maçlarını hep onun için izledim" dedi.

3 SEZONDA 17 GOL KAYDETTİ

Cengiz Ünder, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da geçirdiği 3 sezonda 17 gol attı. Genç futbolcu, son iki sezonda ise geçirdiği sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamadı.