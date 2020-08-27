Avrupa'da ikinci dalga paniği! Vaka sayıları her geçen gün artıyor

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en çok etkili olduğu Avrupa ülkelerinden İngiltere ve Fransa'da vaka sayıları her geçen gün artıyor. İngiltere'de son 24 saatte 1522 vaka tespit edilirken, İtalya'da ise 1411 yeni vaka tespit edildi. İspanya'da da vaka sayısı düne nazaran 7 bin 296 artarak 419 bin 849'a yükseldi. Fransa'da ise vakalar 6 bin 111 artışla 259 bin 698'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE SON 77 GÜNÜN EN YÜKSEK VAKA SAYISI GÖRÜLDÜ

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 41 bin 477'ye ulaştı. Son 24 saatte 1522 yeni vaka tespit edildi. Bu, 1541 vakanın saptandığı 12 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 330 bin 368'e yükseldi.

SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNLÜK ÖLÜ SAYILARINI YAYIMLAMAYI DURDURMUŞTU

Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümlere ait verilerin nasıl kaydedildiğine dair acil inceleme çağrısında bulunmuştu. Kovid-19 nedeniyle günlük ölüm sayılarına ilişkin verilerin yayımlanması 17 Temmuz'dan bu yana durdurulmuştu.

Günlük ölü sayılarının Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı, bu nedenle günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddiaların olduğu kaydedilmişti. Bunun üzerine, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve testten sonraki 28 gün içinde ölenlerin sayısının duyurulacağı açıklanmıştı.

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 1411 VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1411 vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, yeni vakalardaki artış trendi bugün de sürdü. Son 24 saatte açıklanan rakam, ülkede 6 Mayıs'tan (1444) bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Ülkede Kovid-19 bulaşan toplam kişi sayısı 263 bin 949'a ulaşırken son 24 saatte ölü sayısı 5 artarak, 35 bin 463'e çıktı.

İtalya'da halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı da 21 bin 932 olarak verildi. İyileşen sayısı ise 225 artışla 206 bin 554 oldu. Bu arada, ülkede Kovid-19 vakaları yükselişteyken, okulların açılmasına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında okullarda, servislerde ve yemekhanelerde uyulması gereken önlemler konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Agostino Miozzo da parlamento eğitim komisyonunda, herkesin okulların açılmasına ilişkin risklerin farkında ve bununla beraber okulların açılması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Ülkenin güneyindeki Campania Bölgesi'ndeki bazı belediye başkanları okulların açılışının 24 Eylül'e ertelenmesini istedi. İtalya'da okullarda 1 Eylül'den itibaren telafi derslerinin yapılacağı, 14 Eylül'de ise bütün okulların açılacağı duyurulmuştu.

İSPANYA'DA VAKALAR DÜNE NAZARAN 7 BİN 296 ARTTI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı düne nazaran 7 bin 296 arttı. Sağlık Bakanlığı, dün 412 bin 553 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 7 bin 296 artışla 419 bin 849 olarak güncellendi. Kovid-19'dan son 7 günde 129 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam 28 bin 971'e ulaştığı kaydedildi.

FRANSA'DA TOPLAM VAKA SAYISI 259 BİN 698'E YÜKSELDİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 111 artışla 259 bin 698'e yükseldi. Bu rakam 30 Mart'tan bu yana kaydedilen günlük en yüksek vaka sayısı oldu.

Son 2 günde hastanelerde 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 576'ya ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 381'i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 85 bin 984 oldu.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı. Paris Valiliği, vaka sayılarının artması üzerine yarın saat 08.00 itibarıyla başkentin tamamında maske kullanımın zorunlu hale geleceğini duyurdu.