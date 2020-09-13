Son Dakika | İngiltere beklenmeyen yan etki sebebiyle ara verdiği aşı denemelerine devam edecek

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşı çalışmalarına devam eden AstraZeneca, Salı günü klinik denemeler sırasında 'bir gönüllüde' beklenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasından sonra aşının denemelerine ara verildiğini açıklamıştı. Oxford Üniversitesi, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısının denemelerine devam edileceğini duyurdu.

İngiliz aşı adayının denemeler sırasında ortaya çıkan yan etkinin ne olduğunu dair 'gizlilik sebebiyle' detaylı bilgi verilmezken, Oxford Üniversitesi çalışmalara devam edileceğini belirtti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise açıklama yaparak "Bu duraklama, güvenliği her zaman ön planda tutacağımızı gösterir. Güvenli bir şekilde mümkün olan en kısa sürede etkili bir aşı sunmaları için bilim adamlarımıza destek vereceğiz" dedi.