Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Suriye'de İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda ortak devriye yapan Türk ve Rus kuvvetlerinin konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda TSK'ya ait askeri araç hafif hasar gördü.

RPG'Lİ SALDIRI

İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda 25'inci Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi sırasında Eriha - Musaybin arasında teröristler tarafından RPG'li saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri aracın hafif hasar gördüğü belirtildi.