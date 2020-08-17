Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendi. Saldırıda TSK'ya ait araçta hafif hasar meydana geldi. Saldırını anı kameralara da yansıdı.
17.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:18
Suriye'de İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda ortak devriye yapan Türk ve Rus kuvvetlerinin konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda TSK'ya ait askeri araç hafif hasar gördü.
RPG'Lİ SALDIRI
İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda 25'inci Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi sırasında Eriha - Musaybin arasında teröristler tarafından RPG'li saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri aracın hafif hasar gördüğü belirtildi.