Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler

Rize'de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yaş, dün akşam şiddetini arttırmasıyla birlikte sel felaketine sebep oldu. 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan sel felaketiyle ilgili bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde" dedi. Öte yandan, sel felaketinden korkunç anlar kameralara yansıdı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan, felaketten yaralı olarak kurtulan 82 yaşındaki Havva Tüysüz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

100'ÜN ÜZERİNDE ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.

3 EV TAMAMEN YIKILDI

Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

Öte yandan bölgede yağış yeniden şiddetini artırmaya başladı.

BAKAN SOYLU BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemede bulundu. Soylu, "Hakikaten bölgede son zamanlardaki en kuvvetli yağış olarak değerlendirilebilir. An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde" dedi.