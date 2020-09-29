Son Dakika: Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte Türkiye'nin 2020-2023 hedefleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2021-2023 döneminin ekonomideki yol haritasını çizecek Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. Ekonominin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan YEP'le Türkiye'nin büyüme, enflasyon, işsizlik, cari denge, bütçe dengesi ve GSYH hedefleri belirlendi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Dengelenme sürecinin sonuna yaklaşırken pandemi sonrası dünya yeni bir sınamayla karşı karşıya kaldı. Kimi ülkeler ekonomilerini ve sınırlarını tamamen kapattılar. İşsizlik arttı. Belirsizlik ortamında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimi tüm dünyada değer kaybetti. Enflason oranımızdaki trend yerini yatay bir seyre bıraktı. Altın ithalatındaki hızlı artış ve turizmdeki düşüş nedeniyle cari işlemlerde geçici de olsa bozulma ortaya çıktı. Bu program salgın sonrası yeni normale nasıl uyum sağlayacağımızı ortaya koyacak.

