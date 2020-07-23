Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da önemli bir ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde deneyimli çalıştırıcının takımdan ayrıldığı iddialarını yalanlayan kulüp, bu sefer ayrılığı resmiyete kavuşturdu. Kulüp, konu hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim olmuştu. 51 yaşındaki Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıdı.

ŞAMPİYONLUĞU HATAY HALKINA ARMAĞAN ETTİ

TFF 1. Lig şampiyonluğunu Hatay halkına armağan ettiğini söyleyen teknik adam, "Öncelikle şampiyon olmak çok güzel bir şey. Yaptığımız işin en üst seviyesi. Bir şehrin 53 yıllık özlemini bitirdik. Allah'a şükür bugün bunu gerçekleştirdik. Bu şampiyonluk bütün Hatay halkına armağan olsun" ifadelerini kullanmıştı.